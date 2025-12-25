Festividades decembrinas alientan el amor y la paz en favor de la unión familiar

**En Venezuela durante estas fechas se dan momentos para el reencuentro, la reflexión, la esperanza y el fortalecimiento de los valores familiares y comunitarios

CIUDAD MCY. Con la llegada de las fiestas decembrinas de Navidad y Año Nuevo, las familias venezolanas se preparan para una de las celebraciones más esperadas de todo el año, más allá de obsequios, menús y regalos lo que la mayoría disfruta es compartir plenamente con parientes, amigos y vecinos más cercanos, haciendo valer tradiciones y costumbres que dan identidad cultural a Venezuela.

Es bien conocido que cada hogar tiene su forma de celebrar la Navidad de manera muy especial, por ello cuando llega esta fecha, los niños la esperan con sus inocentes vivencias de juguetes y fiestas; los jóvenes en sus inicios de interacción social de cierta independencia; los adultos le imprimen la experiencia de dirigir y aportar recursos para las fiestas de los primeros y los abuelos y abuelas comprueban todo lo vivido por años y ven como continúan y se reafirman las costumbres.

Como una forma de comprobar que en familia es la mejor manera de fortalecer lazos a través de actividades como decorar el árbol, cocinar juntos, continuar con las tradiciones y hasta celebrar en la playa, este trabajo presentó un breve sondeo entre consultados que dan información de cómo disfrutan las fiestas de diciembre.

Mejor en la playa

“A los 18 años pasé la mejor Navidad de mi vida junto con mi familia en la playa” Joseph Sucre nos menciona que una de las mejores experiencias que le ha brindado la navidad, es poder convivir con sus seres queridos en esta festividad tan especial. En su infancia esperaba con ansias la fecha de su cumpleaños porque representaba una de las mayores alegrías para él, su cumpleaños es el 13 de diciembre y sus padres siempre lo celebraron de una manera única.

Comento que, “uno de mis mejores momentos es cuando nos reuníamos a comer en la mesa, la sensación de estar en casa y convivir con mi gente nunca la olvidaré”, porque para Sucre disfrutar las festividades en la playa fue siempre el mejor plan para pasar tiempo de calidad con sus seres amados.

Hablar con la familia

Domingo Milian, considera que la Navidad, y en general las festividades de diciembre, “es la unión completa de todas las personas más importantes en mi vida, que muchas veces por el trabajo no tuve tiempo para conversar con ellos pero gracias a estas fechas me puedo reunir con ellos y actualizarme de todo lo que les han pasado en el año”, refiere Milian que en el mismo 24 de diciembre “después de comer salimos a pasear para apreciar las decoraciones navideñas y estar en un momento diferente compartiendo con los míos” .

Tradiciones son la motivación

Para Juan Pérez lo que más aprecia de la Navidad “es montar el árbol navideño con mi papá, mientras mi mamá se encarga de preparar la comida. Encargarnos de decorar la casa para la llegada del Niño Jesús, es mi recuerdo de niño y lo hago con mucha nostalgia y alegría”, refirió Pérez.

La celebración es más que regalos, música y tradición, es ese sentimiento de seguridad y pertenencia que brinda la unión familiar para esos momentos que demuestra que lo más importante y memorable es compartir con nuestros seres más queridos en unión hogareña.

RAFAEL GONZÁLEZ (PASANTE) CIUDAD MCY | FOTOS REFERENCIALES