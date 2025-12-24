Ciudad MCY

Plaza Bolívar de Maracay: un espacio para compartir

PorRafael Velásquez

Dic 24, 2025

CIUDAD MCY.-La Plaza Bolívar de Maracay, es un espacio emblemático que cada diciembre se convierte en el corazón de la celebración navideña.

Rodeada de historia y tradición, se viste de luces, música y alegría para recibir a familias, amigos y visitantes que buscan compartir.

El ambiente festivo y las decoraciones navideñas resaltan su arquitectura colonial y crean un entorno mágico, que bajo un traidicional espacio recuerdan las raíces de celebrar el día en que nació el Niño Jesús.

Por ello, la invitación es al encuentro familiar, en un punto de reunión donde el abrazo, y la alegría de los niños disfruten de esta maravillosa temporada decembrina.

En esta Navidad, la Plaza Bolívar no es solo un lugar físico, sino un escenario de emociones compartidas, donde la tradición se mezcla con la alegría contemporánea para mantener viva la esencia de la Aragüeñidad.

CIUDAD MCY | RAFAEL VELÁSQUEZ | FOTO CORTESÍA

