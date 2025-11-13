Filven Aragua iniciará este viernes en Maracay

CIUDAD MCY.- La 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), capítulo Aragua, comenzará este viernes 14 de noviembre en las instalaciones del antiguo Hotel Jardín de Maracay, frente a la plaza Bolívar del municipio Girardot, y se extenderá hasta el domingo 16.

Bajo el lema «Leer humaniza», el evento contará con la participación de 25 expositores y más de cien actividades, entre las que se incluyen presentaciones de libros, conferencias, recitales, talleres, encuentros culturales y espacios dedicados a niños y jóvenes, reseñó nota de prensa del Ministerio de Cultura.

El programa regional rinde homenaje a la trayectoria de Ninfa Monasterios, autora de Maracay, y José Argenis Díaz, escritor de Villa de Cura, ambos con más de treinta años de producción literaria. A nivel nacional, se rinde homenaje a Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Marc de Civrieux, Gonzalo Fragui y Juan Calzadilla.

El público podrá acceder a las novedades de editoriales públicas, privadas e independientes, entre las que se encuentran El perro y la rana, Monte Ávila y Biblioteca Ayacucho, afiliadas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Entre los invitados se encuentran Carlos Sierra, periodista y autor de Logros de la Patria y otros títulos, y Juan Romero, historiador y politólogo con obras como La sombra digital y estudios sobre los procesos sociopolíticos en América Latina.

La feria está organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Libro y la Oficina Estatal de Cultura de Aragua, en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno y la Alcaldía de Girardot.

AVN | FOTO CORTESÍA