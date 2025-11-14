Celebran misa por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en Japón

CUIDAD MCY.-En un emotivo encuentro de fe y hermandad, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Japón acompañó la misa conmemorativa por la canonización de los primeros venezolanos: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, celebrada en el Monasterio de San Pablo en Tokio. La ceremonia fue presidida por el nuncio apostólico en Japón, monseñor Francisco Escalante, venezolano, quien ofició la misa en japonés y español.

Es importante destacar que la actividad fue organizada por el grupo “Rosario Oración por la Paz Mundial”, con el apoyo de la Misión Diplomática. Este grupo, fundado hace más de 20 años, promueve la oración y la devoción por la paz en el mundo. Su creadora, la colombiana Rosvery Cardona de Shimada, es considerada un milagro viviente, pues a los cuatro años sobrevivió a una herida de bala gracias a la intercesión del Dr. José Gregorio Hernández; desde entonces su fe y compromiso se ha fortalecido, por lo que lleva un mensaje de esperanza del santo venezolano.

La misa reunió a más de un centenar de feligreses, que incluyeron sacerdotes, religiosas y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Japón, entre ellos delegados de Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y la Santa Sede.

Durante la actividad católica, se realizaron tres actos eclesiásticos de especial relevancia. La misa inició con la develación de las imágenes de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles Martínez, a cargo del embajador Seiko Ishikawa y de la ministra consejera Karen Romero.

Liturgia eucarística

Posteriormente, los asistentes participaron en la liturgia eucarística y la procesión de las ofrendas, que encendieron velas y las colocaron frente a las imágenes de los santos venezolanos. La soprano venezolana Érika Colón acompañó este momento con una interpretación que conmovió profundamente a los presentes.

Al finalizar la comunión, el embajador de Venezuela en Japón destacó en sus palabras el esfuerzo de más de 70 años que permitió la canonización del Dr. José Gregorio Hernández, autorizada por el Papa Francisco el 25 de febrero, y, posteriormente, la de Carmen Rendiles, el 31 de marzo. En su mensaje, eleva oraciones por Venezuela, por los pueblos de América Latina y el Caribe, y por la paz en el mundo.

Tras la ceremonia, los asistentes compartieron un encuentro fraterno en las instalaciones del monasterio, donde intercambiaron testimonios y reflexiones sobre los milagros y enseñanzas de los santos venezolanos.

Fuente Embajada de Venezuela en Japón