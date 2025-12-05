Filven llega a Güiria del 5 al 8 de diciembre

CUIDAD MCY.-Güiria, capital del municipio Valdez del estado Sucre, recibirá del 5 al 8 de diciembre la 21.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) Sucre. La Plaza Bolívar y sus alrededores serán el centro literario y cultural de la entidad oriental, con una programación que incluye presentaciones editoriales, conversatorios, talleres de formación y actividades especiales para niños y jóvenes en el pabellón infantil.

En su edición regional, la Filven Sucre rendirá homenaje al cronista oficial de Carúpano, Ricardo Alberto Mata, y a la educadora, investigadora y Patrimonio Cultural Viviente de Venezuela, Rosa Bosch, dos destacadas figuras intelectuales de la región. Mata es reconocido por sus obras sobre la historia local y la arqueología, mientras que Bosch ha dedicado su vida al rescate y preservación de la cultura, tradiciones y gastronomía del sur de Paria.

Como escritores invitados asistirán César Franco, escritor ganador de bienales de literatura infantil, y Gustavo Silva, sociólogo, investigador cultural y activista afrovenezolano, conductor de programas radiales y autor de obras sobre la identidad nacional.

La feria contará con la participación de ocho expositores, entre los que se encuentran Librerías del Sur, el Fondo Editorial de la Universidad Simón Rodríguez, la Cinemateca Nacional, la Defensoría del Pueblo y la editorial Trinchera, entre otros.

La 21ª Filven Sucre estará abierta al público de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, durante cuatro días de intensa actividad cultural en torno al libro y la lectura.

Organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través del Centro Nacional del Libro (Cenal), se desarrollará en conjunto con la Gobernación del estado Sucre y los entes culturales regionales.

Fuente MPPC | FOTO CORTESÍA