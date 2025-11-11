Filven llegará a Aragua este viernes 14 de noviembre

Los organizadores de la Feria Internacional del Libro en Venezuela, que este año se identifica con el lema “Leer Humaniza”, llevaran a cabo diversas actividades literarias, presentación de libros y homenajes a escritores nacionales y regionales que podrá disfrutar el público en general

CIUDAD MCY.- El estado Aragua se convertirá en la sede de la vigésima-primera edición de la Feria Internacional del Libro en Venezuela (Filven), en las instalaciones del antiguo Hotel Jardín, dónde se recibirán como país invitado de honor a Egipto y el estado la Guayana Esequiba, espacio que se transformará para ofrecer una experiencia atractiva para los amantes de la literatura y otras actividades culturales.

Por su parte, el director general del Gabinete de Cultura del estado Aragua, Rommel Ramírez mencionó que el evento rendirá homenaje a la poeta nacional Ninfa Monasterios y a otros destacados escritores, y el espacio escogido será el antiguo Hotel Jardín de Maracay.

“En compañía de nuestra homenajeada nacional Ninfa Monasterios, también se rendirá homenaje a escritores, escritoras, poetas, como es el caso del poeta Argenis Díaz, quién no estará presente por problemas de salud, y en la compañía del encargado de la Secretaría Sectorial de Cultura, Weston Lizcano (…) que por instrucciones de nuestra gobernadora Joana Sánchez, y en coordinación con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, se decidió elegir este espacio sede de la antigua Gobernación, para la realización de este evento, siguiendo las indicaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro”, mencionó Ramírez.

En el marco de estas orientaciones, bajo el lema “Leer humaniza”, en la Filven, se realizarán distintas actividades durante 3 días, en horario de 9:00 AM a 5:00 PM, con más de 103 actividades, entre ellas presentación de libros, foros, conversatorios, cine-foros, talleres, muestras literarias, conciertos y otras actividades culturales afines al evento.

Adicional a estas actividades literarias, se contará con la invitación de una representación destacada de Egipto y del estado de la Guaya Esequiba, quiénes serán homenajeadas este año. También estarán presentes en la inauguración invitados nacionales, con la presencia del diputado (AN) Carlos Sierra, el día sábado el historiador de la Asamblea Nacional Juan Romero, junto a otros invitados nacionales.

Espacios públicos para la lectura

Durante el Festival harán presencia más de 28 representaciones editoriales, entre ellas, El Perro y la Rana y la editorial de la Asamblea Nacional, En total serán exhibidos más de 1.500 textos pertenecientes a universidades, editoras independientes, libreros y libreras, adicionalmente también se dispondrá de dulcería criolla, obras de más de 15 artesanos y actuación de cultores.

El director general de la Secretaría de Cultura de estado, Weston Lizcano destacó: “Para nosotros en Aragua es sumamente importante esta feria porque reúne a muchos escritores aragüeños. Aquí tenemos una gran cantidad de escritores que han tenido un impacto nacional, un impacto internacional, y para nosotros es sumamente importante que se haga este capítulo aragüeño”.

Lizcano también enfatizó la necesidad de integrar el hábito de la lectura, para lo más jóvenes.

“El mensaje primero que nada es leer. Yo he hablado con muchos jóvenes que dicen que ‘leer me da flojera’. Sin embargo, nosotros tenemos el deber y la obligación, como entes de la Cultura, motivarlos, crear políticas para que ellos sean motivados y puedan asumir la lectura como un hábito, porque la lectura es un hábito realmente, y con esa constante lectura, se van a motivar no solamente a leer sino a escribir”, reflexionó Lizcano.

Finalmente, las autoridades realizaron la invitación especial a asistir a la Feria Internacional del Libro, al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas y el viceministro para el Fomento de la Economía Cultural, Raúl Cazal, a ser parte de la Filven.

