Sucre celebrará devoción a “La Chinita” con jornada religiosa y cultural

La llegada de la imagen y su entronización marcaron el inicio de un movimiento religioso que cobra fuerza con la primera edición de la Fiesta de la Chinita «Virgen de Chiquinquirá» 2025 en Cagua, pautada para el próximo 18 de noviembre

CIUDAD MCY.- Con una programación religiosa y cultural que incluye misa solemne, procesión y homenaje gaitero, el municipio Sucre se prepara para celebrar por primera vez la festividad en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, “La Chinita”, el próximo martes 18 de noviembre frente al templo parroquial San José de Cagua.

Las actividades iniciaron el pasado domingo 9 de noviembre con la novena preparatoria que se desarrolla en el Santuario San José, y que culminará en vísperas de la solemnidad.

Según el comité organizador, se espera la participación de más de mil quinientas personas, cifra que podría superar la registrada en marzo durante la llegada de la imagen a la localidad.

Stanly Vegas, encargado del comité organizador, detalló que la jornada central comenzará a las 2:00 p.m. con un homenaje gaitero, seguido del rezo del Santo Rosario a las 4:00 p.m. y la misa solemne a las 5:00 p.m., presidida por el padre José Gregorio Bracamonte, vicario de la diócesis de Maracay. Posteriormente, a las 6:00 p.m., la imagen recorrerá en procesión las principales calles de Cagua.

Por su parte, Johnaisa Díaz, comisionada de Asuntos Religiosos del municipio Sucre, explicó que esta celebración responde a una solicitud presentada hace más de 15 años por la cofradía mariana local.

“Hoy se materializa el esfuerzo de muchas generaciones de devotos que mantuvieron viva esta aspiración”, expresó.

La funcionaria señaló que la alcaldía de Sucre, junto a los organismos nacionales, regionales y municipales, brindará apoyo integral en materia de seguridad, prevención y logística, con puntos de hidratación, atención a los feligreses y control vial.

Las festividades culminarán el domingo 23 de noviembre con una misa de acción de gracias en la Hermandad Nuestra Señora de las Nieves de Santa Rosalía, marcando el cierre de esta primera celebración mariana en suelo sucrense.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CORTESÍA