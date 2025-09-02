Juventud recibió materiales para rehabilitar cancha del Parque San José

*** Gracias al apoyo del Gobierno Bolivariano se hizo entrega de láminas de acerolit, reflectores led, dispositivos de seguridad eléctrica entre otros materiales, con el objetivo de acondicionar y embellecer el espacio recreativo***

CIUDAD MCY.-En el municipio Girardot, los jóvenes que protagonizaron la Primera Consulta Popular de la Juventud recibieron los materiales para iniciar con los trabajos de rehabilitación en la cancha del parque San José, espacio en el que la muchachada desarrollará actividades físicas y deportivas.

El proyecto que fue ganador en la jornada popular, recibió los recursos gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro en un trabajo articulado con la vocera del Poder Popular de la Gobernación, Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales, en un avance significativo por recuperar los espacios y lograr la masificación deportiva en el estado.

Entre los materiales destacan: láminas de acerolit, reflectores led, dispositivos de seguridad eléctrica, entre otros materiales, que acondicionarán la cancha ubicada en la comuna Los Lanceros Valientes Vencedores de Maracay.

Se espera que en los próximos días las cuadrillas inicien con los trabajos de colocación de techo, pintura, reparación de arco de futbol y enrejado de la cancha asegurando que sea un espacio seguro, funcional y adecuado para la práctica deportiva y recreativa de la comunidad.

Esta actividad ratifica el papel protagónico de la juventud aragüeña por realizar cambios positivos en materia deportiva y recuperar espacios de esparcimiento en la comuna, para el bienestar de los habitantes.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESIA