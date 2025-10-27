Floria Márquez «La Show-woman de Venezuela» falleció en plena escena

Floria y Rudy Márquez - AndrésT 30-01-2019 Union de los hermanos del romance para una presentacion en el Aula Magna de la UCV Foto: Andrés Torres Fecha: 30-01-2019

CUIDAD MCY.-El mundo artístico venezolano se viste de luto por el inesperado fallecimiento de la cantante y actriz Floria Márquez, conocida afectuosamente como «La Show-woman de Venezuela», a la edad de 75 años. La insigne bolerista murió la noche de este sábado 25 de octubre mientras ofrecía una presentación en Casa Anauco, en El Hatillo, estado Miranda.

Su esposo, Pedro López, confirmó la trágica noticia a través de redes sociales, indicando que la artista sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) fulminante justo cuando interpretaba la segunda canción de su repertorio. «Se fue de este plano haciendo lo que más amaba», expresó con dolor el productor musical y orquestador venezolano.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, por su parte, lamentó el deceso en un comunicado emitido por Telegram.

«Triste noticia la partida física de Floria Márquez, actriz e insigne bolerista, quien anoche en un concierto en El Hatillo partió a reunirse con su hermano Rudy Márquez y otros grandes. Floria enriqueció con su canto la diversidad musical venezolana», señaló el titular.

En el mismo mensaje, transmitió las condolencias en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro.

Casa Anauco también manifestó su profundo pesar por el suceso en una publicación de Instagram: «Lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra querida Floria Márquez durante un concierto pautado para hoy. Paz a sus restos».

