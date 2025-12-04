La Navidad ilumina El Limón

CUIDAD MCY.-El espíritu navideño se encendió en el municipio Mario Briceño Iragorry con el Encendido de la Navidad realizado en la Plaza Bolívar de El Limón.
El evento, promovido por la Alcaldía Bolivariana de MBI contó con gastronomía, calzado, ropa y una variedad de productos gracias a la participación de emprendedores locales, brindándoles un espacio para la venta de sus mercancías.
El alcalde Brullerby Suárez con gran alegría expresó que, «desde la Plaza Bolívar de El Limón le damos la bienvenida a la época más bonita del año, gracias a nuestro presidente de la paz Nicolás Maduro y a nuestra gobernadora Joana Sánchez por este hermoso regalo para nuestra gente».
El evento dio inicio con la Orquesta Sinfónica de Arsenal y estuvo amenizado con grupos de música tradicional decembrina como los Monumentales de La Gaita, Mariachi Costeño y el Parrandón PC MBI.
LA VOZ DEL PUEBLO: ¡UNA NOCHE MÁGICA!
Los vecinos manifestaron su alegría y aprecio por la celebración. Tal es el caso de Yosanin Labrador, quien expresó, «de verdad que excelente actividad, estoy desde tempranas horas, empecé a ver cómo los emprendedores empezaron a llegar poco a poco, armar sus mesas y empezaron a vender y de verdad que es agradable para las personas que no tienen un negocio y tengan un espacio donde vender sus mercancías. El encendido de Navidad fue maravilloso, hermoso… Ojalá que se siga repitiendo esto año tras año».
A su vez, Gladys González dijo, “vine temprano como a las 6 y todo lo vi muy bien, espectacular, me encantó todo… El encendido de luces fue espectacular y los cohetes, todo eso me gustó. Lo hicieron muy bien, quedó todo bien. Le pido al Señor que nos bendiga en estas navidades y la pasemos bien con vida y salud».
Entretanto, la joven Camila Santos apuntó que, «me pareció que fue un evento súper especial y necesario para el municipio. Ver cómo los emprendedores pudieron vender y que hubiese un ambiente tan bonito fue lo que más me gustó. Es una gran forma de empezar la época navideña.»
