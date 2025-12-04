La Navidad ilumina El Limón

CUIDAD MCY.-El espíritu navideño se encendió en el municipio Mario Briceño Iragorry con el Encendido de la Navidad realizado en la Plaza Bolívar de El Limón.

‎El evento, promovido por la Alcaldía Bolivariana de MBI contó con gastronomía, calzado, ropa y una variedad de productos gracias a la participación de emprendedores locales, brindándoles un espacio para la venta de sus mercancías.

‎‎El alcalde Brullerby Suárez con gran alegría expresó que, «desde la Plaza Bolívar de El Limón le damos la bienvenida a la época más bonita del año, gracias a nuestro presidente de la paz Nicolás Maduro y a nuestra gobernadora Joana Sánchez por este hermoso regalo para nuestra gente».

‎‎El evento dio inicio con la Orquesta Sinfónica de Arsenal y estuvo amenizado con grupos de música tradicional decembrina como los Monumentales de La Gaita, Mariachi Costeño y el Parrandón PC MBI.

‎‎LA VOZ DEL PUEBLO: ¡UNA NOCHE MÁGICA!

‎Los vecinos manifestaron su alegría y aprecio por la celebración. Tal es el caso de ‎Yosanin Labrador, quien expresó, «de verdad que excelente actividad, estoy desde tempranas horas, empecé a ver cómo los emprendedores empezaron a llegar poco a poco, armar sus mesas y empezaron a vender y de verdad que es agradable para las personas que no tienen un negocio y tengan un espacio donde vender sus mercancías. El encendido de Navidad fue maravilloso, hermoso… Ojalá que se siga repitiendo esto año tras año».

‎A su vez, Gladys González dijo, “vine temprano como a las 6 y todo lo vi muy bien, espectacular, me encantó todo… El encendido de luces fue espectacular y los cohetes, todo eso me gustó. Lo hicieron muy bien, quedó todo bien. Le pido al Señor que nos bendiga en estas navidades y la pasemos bien con vida y salud».

‎Entretanto, la joven Camila Santos apuntó que, «me pareció que fue un evento súper especial y necesario para el municipio. Ver cómo los emprendedores pudieron vender y que hubiese un ambiente tan bonito fue lo que más me gustó. Es una gran forma de empezar la época navideña.»

PRENSA ALCALDÍA BOLIVARIANA MBI | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA MBI

