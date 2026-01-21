Francia descarta boicot al Mundial de fútbol en Estados Unidos

CIUDAD MCY.- El Ministerio de Deportes de Francia descartó sumarse a un eventual boicot contra el Mundial de fútbol que se celebrará en territorio estadounidense, pese a los llamados de algunos sectores por las políticas de Donald Trump.

“En este momento que hablamos, no hay voluntad de boicot de nuestra parte para una competición tan esperada”, afirmó la ministra de Deportes, Marina Ferrari, al referirse al torneo previsto entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, según reportó la agencia Prensa Latina.

La selección francesa, finalista en las dos ediciones anteriores, campeona en Rusia 2018 y subcampeona en Qatar 2022, integra el grupo I junto a Senegal, Noruega y un rival aún por definirse.

A escala internacional surgen voces que cuestionan la realización del torneo en Estados Unidos o plantean la no participación, como protesta frente a las políticas militares y económicas impulsadas por Trump.

En Francia, el dirigente de La Francia Insumisa, Éric Coquerel, propuso que la competencia se disputara solo en México y Canadá, excluyendo a un país cuyo Gobierno, señaló, vulneró el derecho internacional y presionó a organismos multilaterales.

Ferrari reconoció estar al tanto de esas posiciones, pero insistió en la necesidad de mantener el deporte al margen de los debates políticos.

Algunos sectores recordaron que Francia no adoptó un criterio similar cuando atletas rusos fueron excluidos de los Juegos Olímpicos de 2024 y de otras competencias tras el conflicto en Ucrania.

VTV | FOTO : CORTESÍA