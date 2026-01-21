César Farías asumió oficialmente las riendas del Barcelona de Ecuador

CIUDAD MCY.- El venezolano César Farías asumió como técnico del Barcelona ecuatoriano y afirmó que llegó con la mejor energía para dirigir al que considera un «gigante de América».

Farías debutará con el equipo de Guayaquil este jueves en un partido amistoso contra Universidad Católica, que hace parte de la pretemporada de 2026 con miras a la participación en la Copa Libertadores y los torneos locales.

El exseleccionador de Venezuela y Bolivia precisó que su vinculación con el Barcelona «no es un paso cualquiera, es una responsabilidad con la historia de este gigante de América», y añadió que se «siente honrado» y llega «con la mejor energía».

Farías aseveró «haber seguido a Barcelona» desde la final de la Copa Libertadores de 1998 contra el Vasco Da Gama, «pues en esa época me preparaba en Brasil».

También recordó la final de la Liga Pro 2022 que le ganó con el Aucas. «Jugamos la final en su estadio, en la zona técnica contraria y ahora podré estar del otro lado, con el aliento de la hinchada, que se convertirá en un jugador más».

El entrenador, de 52 años, dijo que «felizmente» siempre le ha ido bien dirigiendo a equipos que usan el color amarillo: «Me fue bien con el Táchira y Anzoátegui (Venezuela), The Strongest (Bolivia), con el Aucas de Ecuador (otorgándole el histórico primer título ecuatoriano) y ahora espero que con Barcelona».

Barcelona, el máximo ganador de títulos en Ecuador con 16, contrató al defensa paraguayo Javier Báez, al centrocampista argentino Tomás Martínez, al atacante uruguayo Sergio Núñez y baraja otras opciones de refuerzos, a pesar de la crisis económica con la que cerró la temporada pasada.

El Ídolo del Astillero, como también se reconoce al conjunto ecuatoriano, debutará en la Copa Libertadores contra Argentinos Juniors el próximo 18 de febrero como local en el partido de ida por la segunda fase previa de la Libertadores y tres días después hará lo propio en la Liga Pro 2026.

