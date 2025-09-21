Ciudad MCY

Frente Campesinista recibe en Mérida adiestramiento en jornada “Los Cuarteles van al pueblo”

PorBeatriz Guilarte

Sep 21, 2025

CIUDAD MCY .- Ante las amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus pretensiones de violentar la soberanía e independencia de la Patria; desde el municipio Obispo Ramos de Lora, del estado Mérida, se vivió con firmeza la gran jornada Nacional “Los Cuarteles van al Pueblo”, donde más 800 campesinos, campesinas y comuneros del predio La Jamaica, sector Gavilanes se sumaron al adiestramiento táctico en defensa de la nación.

El despliegue es una convocatoria hecha por el Presidente Constitucional de la República Nicolás Maduro Moros, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En el municipio Obispo Ramos de Lora, fue encabezada por el Gobernador de Mérida, Arnaldo Sánchez, la alcaldesa Yanetzy Urbina, el General de División Bencir Guerrero Ochea, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI –Mérida), y la Milicia Nacional Bolivariana.

El Gobernador de la entidad, destacó el éxito del despliegue organizativo del pueblo campesino indicando que hoy están más firmes que nunca en perfecta Unión cívico Militar, Policial y Popular: “el espíritu de Zamora, Bolívar y Chávez, están entre nuestros campesinos y campesinas que se forman para defender la Patria.” Expresó.

Por su parte la alcaldesa Yanetzy Urbina y líder campesinista nacional, indicó que los campesinos, campesinas y comuneros: “estamos armados y preparados para defender la patria,” declaró desde el predio La Jamaica, sector Gavilanes, del referido municipio panamericano, donde fue instalada de la Unidad Comunal Militar

Prensa Alcaldía Obispo Ramos de L.| Foto cortesía

