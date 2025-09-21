Ciudad MCY

Padrino López ratificó compromiso de los comandantes de la FANB: «no hay fisuras en nuestro liderazgo»

PorBeatriz Guilarte

Sep 21, 2025

CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, desmintió este sábado las fake new publicadas por Estados Unidos, donde aseguran que generales «desertores» del ejército nacional les estarían vendiendo información.

En este sentido, el alto mando castrense ratificó el compromiso y la moral de los comandantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), destacando que «no hay fisuras en nuestro liderazgo».

A través de una publicación en la cuenta Instagram del Ministerio de Defensa, Padrino López compartió un video, donde se encuentra acompañado del general en jefe Hernández Lárez Comandante del Ceofanb y el general de división Pedro Rafael Suárez Caballero, con quienes reiteró que la Fanb «se mantiene unida, disciplinada y leal al pueblo y a la Constitución. No hay fisuras en nuestro liderazgo».

