Frnsa articuló propuestas para la atención integral de niños y adolescentes en Zamora

La fundación acompañó la mesa de trabajo para consolidar acciones sociales sostenidas y definir los próximos pasos orientados a fortalecer la atención de los jóvenes del sector

CUIDAD MCY.-Con la participación de padres, representantes, docentes, niños y vocerías del Poder Popular, la Fundación Regional El Niño Simón Aragua (Frnsa) impulsó una jornada de articulación comunitaria destinada a avanzar en la reactivación y fortalecimiento de la Casa de los Niños “Juan de Dios Agraz”, en el municipio Ezequiel Zamora.

Durante el encuentro, efectuado en la comuna “Eulalia Buroz” los asistentes evaluaron el funcionamiento actual del espacio y trabajaron en la construcción de propuestas orientadas a garantizar la atención integral de los niños y adolescentes de la zona.

La actividad permitió identificar prioridades, organizar responsabilidades y promover mecanismos de participación que favorezcan el desarrollo educativo y social de la población infantil.

En la jornada se abordaron aspectos relacionados con la integración de la comunidad, las estrategias de protección, el acompañamiento pedagógico y las condiciones necesarias para la reactivación plena de la Casa de los Niños.

Estas mesas de trabajo generaron ideas para ampliar la inclusión, fortalecer la presencia institucional y mejorar la vinculación entre familias, docentes y el equipo multidisciplinario.

Es importante mencionar que las propuestas surgidas serán incorporadas a la planificación operativa destinada a consolidar la Casa de los Niños “Juan de Dios Agraz” como un punto de referencia para la protección, educación y participación comunitaria en la localidad.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA