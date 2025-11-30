Alcaldía de Urdaneta resuelve clamor comunitario en calle Manantial

CUIDAD MCY.-En atención directa al clamor de la comunidad y en el marco de la Agenda Concreta de Acción (ACA), la Alcaldía del municipio Urdaneta de la mano del equipo de la Hidrológica del Centro (Hidrocentro) ejecutó labores de sustitución de tuberías de aguas servidas en la calle Manantial.

Esta obra se concretó gracias a la articulación del 1×10 del Buen Gobierno, una herramienta impulsada por el Presidente Nicolás Maduro y apoyada por la Gobernadora Joana Sánchez, para priorizar las necesidades de servicios públicos de la población.

Al respecto, el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo, supervisó el inicio y desarrollo de los trabajos y celebró la respuesta efectiva a los vecinos. «Gracias al 1×10 del Buen Gobierno, impulsado por nuestro Presidente Nicolás Maduro y nuestra Gobernadora Joana Sánchez, avanzamos en la sustitución de tuberías de aguas servidas en la calle Manantial,» afirmó el Alcalde Melo.

Asimismo, el mandatario local aseguró que esta demanda histórica de los vecinos hoy se convierte en una realidad tangible. La acción se enmarca en los objetivos de la Segunda Transformación: Ciudades Humanas, Servicios Públicos e Infraestructura del Plan de las 7T y el Plan de la Aragüeñidad.

«Seguimos construyendo soluciones que dignifican la vida de nuestro pueblo,» destacó Melo, reiterando su compromiso con la ciudadanía bajo el lema: «Urdaneta, mi compromiso es contigo.»

Con esta obra, la Alcaldía de Urdaneta afianza su enfoque en la optimización de los servicios públicos esenciales, mejorando la calidad de vida y el bienestar de las familias urdanetenses.

CIUDAD MCY | FOTOS: CORTESIA PRENSA URDANETA