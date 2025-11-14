Fundacite Aragua desplegó Semilleros Científicos en la U.E.N. Manuel Cipriano Pérez de Revenga

CIUDAD MCY.- Como parte del Plan de Territorialización del Programa Nacional Semilleros Científicos, la Unidad Educativa Nacional (UEN) Manuel Cipriano Pérez, ubicada en la comunidad de El Araguaney, municipio Revenga, fue el escenario de una jornada educativa.

La actividad, que benefició a una población estudiantil de 263 alumnos de 1ero a 3er año de Media General, fue impulsada por la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación «Dr. Humberto Fernández-Morán» y ejecutada por Fundacite Aragua. En la jornada, exploraron diversas disciplinas científicas de manera interactiva.

El despliegue contó con la participación de un sólido equipo multidisciplinario integrado por 9 profesionales de Fundacite Aragua, el Centro Didáctico y Corposalud, quienes trabajaron en articulación con 9 facilitadores especializados y el acompañamiento de maestros de la institución y miembros del equipo de Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de explorar nueve áreas científicas a través de estaciones interactivas que incluyeron Robótica y Programación, Astronomía, Microscopía, Ciencias para la Salud, Ecosocialismo, Química, Física y Matemáticas, Ciencias para la Computación y Ciencias para la Producción.

Esta estrategia refleja el compromiso del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt) con la democratización del conocimiento, llevando la ciencia directamente a las comunidades educativas.

El Programa Nacional Semilleros Científicos continúa así su despliegue en el territorio aragüeño, reforzando las capacidades científicas y tecnológicas de las nuevas generaciones, con miras a fortalecer la soberanía tecnológica y el desarrollo de la nación.

