Las Acacias celebra la reinauguración de su Consultorio Popular Tipo II

CIUDAD MCY.- Con un ambiente cargado de optimismo y esperanza, se llevó a cabo la reinauguración del Consultorio Popular Tipo II de Las Acacias, gracias a los recursos otorgados por el presidente Nicolás Maduro, la gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales.

La rehabilitación fue posible gracias a los proyectos presentados durante la primera y segunda Consulta Popular por la Comuna Socialista Los Lanceros Valientes Vencedores, que asumió el compromiso de devolverle a la comunidad un espacio digno para la atención médica gratuita y de calidad.

La reapertura estuvo encabezada por la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, acompañada por el presidente del Concejo Municipal de Girardot, Ángel Márquez, los ediles Franklin Araujo y Alegría Figuera, personal médico y representantes del Poder Popular Organizado.

Durante el evento, Lombano destacó que este es el consultorio número 10 reconstruido y remodelado por las comunas, resaltando el trabajo colectivo y articulado de las comunidades, equipos políticos, sociales y culturales.

La titular de salud recordó que este centro estuvo deshabitado durante un tiempo debido a un incendio que destruyó gran parte de su infraestructura. “Gracias a los tres proyectos involucrados se logró rehabilitarlo desde el techo hasta las paredes, y a partir de este momento queda aperturada la consulta para la atención de este pueblo maravilloso que convive en estas áreas cercanas”, expresó Lombano.

El centro ofrecerá consultas programadas al adulto mayor, inmunización y servicios de medicina general integral. José Luis Larroca resaltó que el consultorio atenderá principalmente a personas mayores de 55 años y contará con un geriatra para garantizar atención especializada. “Somos un equipo comprometido con la comunidad, integrado por médicos, enfermeras y trabajadores sociales, que laboraremos día a día con responsabilidad y vocación de servicio”, afirmó.

TRES FASES DE REHABILITACIÓN

La vocera del consejo comunal Acacias Cuatro, Karina Pérez, detalló que la recuperación del CPT se realizó en tres fases, siendo la primera fase: reparación del techo, instalación de aire acondicionado y pintura de la estructura. La segunda fase se abordó la rehabilitación de puertas, colocación de vidrios, reparación de la casa de los médicos y mejoras en infraestructura y en la tercera fase se logró la intervención total del CPT con instalación de lámparas, revestimiento de paredes, pintura interna y externa, reparación de sillas, rehabilitación de colectores, instalación de tanques nuevos, cableado eléctrico y sustitución de apagadores.

IMPACTO COMUNITARIO

Con la puesta en marcha de este centro de salud se benefician directamente diez comunidades de la comuna Lanceros y al menos cuatro comunidades de la comuna Robinsonianos, consolidando un modelo de gestión popular que fortalece la salud pública en el estado Aragua.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY FOTO CORTESÍA