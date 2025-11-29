Fundacite Aragua despliega circuito científico para estudiantes de MBI

La actividad, organizada por Fundacite Aragua y enmarcada en la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación, permitió a los estudiantes explorar áreas como química, robótica, computación y astronomía.

CUIDAD MCY.-En cumplimiento de su agenda para la formación científica en las escuelas, el Programa Nacional Semilleros Científicos llevó a la Unidad Educativa Nacional (U.E.N) “Santos Michelena” una jornada de actividades experimentales diseñada para estimular el interés estudiantil por la ciencia y la tecnología.

La actividad se desarrolló en la institución ubicada en Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, como parte del despliegue territorial que impulsa el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt) para promover vocaciones tempranas y fortalecer las capacidades cognitivas desde los espacios educativos.

La iniciativa, organizada por la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Aragua y enmarcada en la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación “Dr. Humberto Fernández-Morán”, reunió a estudiantes de diversos niveles en un entorno de aprendizaje interactivo orientado al descubrimiento del quehacer científico.

Durante la jornada, un equipo multidisciplinario de especialistas de Fundacite Aragua, con el acompañamiento de instituciones aliadas y el personal docente de la U.E.N. “Santos Michelena”, orientó al alumnado a través de un recorrido compuesto por estaciones temáticas. Estas permitieron a los participantes experimentar y profundizar en áreas clave del conocimiento, entre ellas Química y Ciencias para la Producción, Robótica, Computación, Ecosocialismo, Ciencias de la Salud y Astronomía.

La experiencia docente-práctica posibilitó que los estudiantes se acercaran a la ciencia desde un enfoque lúdico y aplicado, afianzando habilidades de observación, análisis y resolución de problemas.

Acciones como esta consolidan el compromiso del Mincyt con la democratización del conocimiento, trasladando contenidos especializados a las comunidades educativas para motivar a las nuevas generaciones hacia el camino de la innovación.

De este modo, el Programa Nacional Semilleros Científicos continúa expandiendo su alcance en el estado Aragua, aportando al desarrollo de capacidades técnicas y científicas esenciales para el avance tecnológico y productivo del país.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA