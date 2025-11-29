Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Fundacite Aragua despliega circuito científico para estudiantes de MBI

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Nov 29, 2025

La actividad, organizada por Fundacite Aragua y enmarcada en la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación, permitió a los estudiantes explorar áreas como química, robótica, computación y astronomía.

CUIDAD MCY.-En cumplimiento de su agenda para la formación científica en las escuelas, el Programa Nacional Semilleros Científicos llevó a la Unidad Educativa Nacional (U.E.N) “Santos Michelena” una jornada de actividades experimentales diseñada para estimular el interés estudiantil por la ciencia y la tecnología.

La actividad se desarrolló en la institución ubicada en Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, como parte del despliegue territorial que impulsa el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt) para promover vocaciones tempranas y fortalecer las capacidades cognitivas desde los espacios educativos.

La iniciativa, organizada por la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Aragua y enmarcada en la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación “Dr. Humberto Fernández-Morán”, reunió a estudiantes de diversos niveles en un entorno de aprendizaje interactivo orientado al descubrimiento del quehacer científico.

Durante la jornada, un equipo multidisciplinario de especialistas de Fundacite Aragua, con el acompañamiento de instituciones aliadas y el personal docente de la U.E.N. “Santos Michelena”, orientó al alumnado a través de un recorrido compuesto por estaciones temáticas. Estas permitieron a los participantes experimentar y profundizar en áreas clave del conocimiento, entre ellas Química y Ciencias para la Producción, Robótica, Computación, Ecosocialismo, Ciencias de la Salud y Astronomía.

La experiencia docente-práctica posibilitó que los estudiantes se acercaran a la ciencia desde un enfoque lúdico y aplicado, afianzando habilidades de observación, análisis y resolución de problemas.

Acciones como esta consolidan el compromiso del Mincyt con la democratización del conocimiento, trasladando contenidos especializados a las comunidades educativas para motivar a las nuevas generaciones hacia el camino de la innovación.

De este modo, el Programa Nacional Semilleros Científicos continúa expandiendo su alcance en el estado Aragua, aportando al desarrollo de capacidades técnicas y científicas esenciales para el avance tecnológico y productivo del país.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Cultura

Santos Michelena impulsa rehabilitación del Teatro Cine Las Tejerías

29 de noviembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

IPASME Maracay celebró 76 años de bienestar y salud

29 de noviembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Nueva fase de asfaltado mejora condiciones viales en Lamas

29 de noviembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Renuevan tramo de colectores en la comuna Santa Rita de Cassia

29 de noviembre de 2025 Milexis Pino