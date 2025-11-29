San Mateo eleva su voz por un municipio libre de violencia hacia la mujer

Este tipo de jornadas impulsan el respeto y la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, fortaleciendo la conciencia ciudadana y el tejido comunitario.

CUIDAD MCY.-En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la Fundación Casa de la Mujer “Guerreras”, bajo la orientación de su presidenta Leibys Rodríguez y con el respaldo de la alcaldesa del Municipio Bolívar, Marisol Rodríguez, realizó una jornada de sensibilización en los semáforos principales de la localidad.

La actividad tuvo como propósito promover la prevención y denuncia de la violencia contra la mujer, acercando información y acompañamiento directo a las vecinas de la comunidad.

ACCIÓN COMUNITARIA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS

El equipo de la Fundación tomó el semáforo central de San Mateo para distribuir volantes informativos donde ofrecieron mecanismos de protección disponibles para mujeres en situación de violencia. También se habló sobre la importancia de la denuncia como herramienta para frenar la agresión y se establecieron rutas de apoyo comunitario e institucional que garantizan acompañamiento y seguridad.

“Seguimos comprometidas con la construcción de un municipio más seguro, consciente y libre de violencia”, expresó la presidenta de la Fundación, destacando la relevancia de mantener espacios de formación y acompañamiento para las mujeres.

En este sentido, la Alcaldía del Municipio Bolívar y la Fundación Casa de la Mujer Guerreras reiteraron su compromiso de continuar impulsando acciones que promuevan la igualdad, el respeto y la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, fortaleciendo la conciencia ciudadana y el tejido comunitario.

CUIDAD MCY| FOTOS: CORTESÍA PRENSA SAN MATEO