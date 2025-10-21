Fundacite Aragua impulsa activación del gabinete de Ciencia y Tecnología en Ocumare

Durante el encuentro, representantes de distintas comunas de la jurisdicción participaron activamente en la planificación de iniciativas, reafirmando su compromiso con el progreso del municipio

CIUDAD MCY.- Con el propósito de fortalecer la articulación entre el Poder Popular y las instituciones de la entidad en materia científica y tecnológica, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Aragua sostuvo un encuentro con las diversas expresiones organizativas en la sede costera del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) ubicada en el municipio Ocumare de la Costa de Oro.

La jornada, desarrollada en el marco de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández Morán, marcó un paso decisivo hacia la conformación del gabinete municipal de Ciencia y Tecnología, instancia que permitirá articular proyectos de innovación con pertinencia territorial y comunitaria.

En la actividad participaron representantes de la comuna “Eje Norte Costero Agroturística de Aragua”, integrada por 12 consejos comunales que componen la estructura en la jurisdicción.

Asimismo, se hizo de conocimiento público la consolidación de un espacio de diálogo con autoridades municipales y líderes locales, orientado a consolidar una agenda de trabajo conjunto para el impulso de proyectos científicos y de innovación social en la zona costera.

Con esta iniciativa, la fundación fortalece los vínculos entre los diversos sectores, las autoridades municipales y las instituciones educativas, asegurando que la ciencia y la tecnología se conviertan en herramientas efectivas para el desarrollo y progreso del municipio Costa de Oro.

REINYMAR TOVAR