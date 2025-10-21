Masiva caminata por la prevención del cáncer de mama tiñe de rosa a Ocumare de la Costa

CIUDAD MCY.- En un emotivo acto de unidad y concienciación, el Instituto Municipal de la Mujer Pascuala López del municipio Costa de Oro, lideró este martes una actividad denominada «Caminata en Prevención del Cáncer de Mama», que reunió a un nutrido grupos de ciudadanos desde tempranas horas de la mañana.

La jornada contó con el respaldo del alcalde Wilmer Leal y la primera combatiente del municipio, Oly Herrera de Leal, quienes han sido impulsores de políticas de bienestar social para las mujeres ocumareñas. La presidenta del Instituto, Jaclin Neyra, destacó la masiva participación comunitaria como muestra del compromiso colectivo con la salud femenina.

PARTICIPACIÓN TRANSVERSAL

El evento logró reunir a representantes de todos los sectores del municipio: autoridades locales y directores institucionales, docentes, estudiantes y familias del sector educativo, profesionales de la salud, cuerpos de seguridad: FANB, PNB, Bomberos, Protección Civil, comerciantes, pescadores y habitantes de diversas comunidades.

Las calles de Ocumare de la Costa se vistieron de rosa, convirtiéndose en símbolo de esperanza y prevención. La caminata promovió el autoexamen y la detección temprana como herramientas esenciales en la lucha contra el cáncer de mama, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la salud integral de sus ciudadanos.

SOBRE EL INSTITUTO PASCUALA LÓPEZ

El Instituto Municipal de la Mujer Pascuala López trabaja por la igualdad de género, el empoderamiento femenino y el desarrollo de políticas públicas orientadas al bienestar integral de la mujer, en articulación con las líneas del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

REINA BETANCOURT | FOTOS: CORTESÍA