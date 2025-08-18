Fundacite Aragua promueve ciencia y tecnología en la EBNB José Antonio Maitin

CIUDAD MCY.- La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Aragua (Fundacite) llevó a cabo una jornada de formación en la Escuela Básica Nacional Bolivariana (EBNB) José Antonio Maitin, ubicada en la comunidad Santa Rosa del municipio Girardot.

Esta actividad se enmarcó en el Plan Masificación del Programa Nacional Semilleros Científicos, como parte de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación «Dr. Humberto Fernández Morán».

65 Jóvenes, niñas y niños con edades comprendidas entre 3 y 16 años exploraron la ciencia, con la formación denominada «Caravana de la Ciencia e Introducción a la Robótica», e incluyó experimentos interactivos sobre densidad y tipos de mezclas, utilizando el Kit de Caravana de la Química, a cargo de las profesoras Génesis Pimentel (Fundacite Aragua) y Josmagly Aular. Además, se exploraron los principios básicos de la microscopía, con una explicación detallada de las partes y funciones de un microscopio monocular.

Robótica creativa como herramienta pedagógica

El profesor Manuel Alvarado, de Fundacite Aragua, impartió el taller «Robótica Creativa», en el que los participantes aprendieron sobre la historia de la robótica, componentes de un robot y su clasificación.

También se demostró el funcionamiento de un robot que sigue lineas, junto con una explicación sobre programación con Arduino y su aplicación en soluciones innovadoras.

Esta iniciativa busca promover el desarrollo local a través de herramientas pedagógicas que van más allá de la enseñanza técnica, incentivando el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo para resolver problemas reales en las comunidades.

