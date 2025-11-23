Ciudad MCY

Pueblo sucrense ejerce su derecho al voto en la IV Consulta Popular

PorBeatriz Guilarte

Nov 23, 2025

CIUDAD MCY.- En pleno proceso de la IV Consulta Popular Nacional 2025 “Aquí manda el pueblo”, los habitantes del municipio Sucre se han mostrado como un pueblo participativo en la democracia del país, al ejercer su derecho al voto de forma rápida y segura.

Los sucrences llegaron a los centros de votación para elegir de forma manual los proyectos que más se acercan a dar solución a sus necesidades e incentivan al desarrollo de la comunidad donde residen.

Tras ejercer su derecho al sufragio, el alcalde Wilson Coy comentó: “Nos encontramos en La comuna Hijos de Chávez en Victoria, ejerciendo el derecho al  voto por un proyecto que amerita nuestra comunidad, hacemos el llamado a todo el pueblo del municipio Sucre, Cagua y Bella vista, a que voten por su proyecto”.

Asimismo agregó que en la localidad serán ocho proyectos que van a ser financiados por el Conductor de Victorias, “el presidente Nicolás Maduro, hoy en su cumpleaños está dando el regalo a todo el pueblo de Venezuela, financiar un proyecto comunitario”.

“Nosotros desde aquí en Cagua seguimos apostando por los proyectos comunitarios, seguimos apostando porque el pueblo se empodere de lo que le corresponde, solo el pueblo, salva al pueblo, ¡Comuna o nada!”.

Con esta masiva participación consciente, la jurisdicción se posiciona como un modelo de democracia participativa, reafirmando que el poder popular es el principal protagonista en la transformación social y política de la nación

CIUDAD MCY  |  FOTOS CORTESÍA

