Fundaragua desplegó operativo integral de saneamiento ambiental

CUIDAD MCY.-Cumpliendo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro Moros y bajo los lineamientos de la vocera del Poder Popular de la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (FundAragua) mantiene desplegadas sus cuadrillas en un máximo operativo de saneamiento ambiental entre los municipios Francisco Linares Alcántara y Libertador, específicamente en la Carretera Vieja Palo Negro.

Esta labor se ejecuta de manera conjunta con Vías de Aragua y Aramica Minas, en el marco de la Segunda Transformación: Ciudades Humanas, fortaleciendo el bienestar y la calidad de vida de las comunidades.

Entre las acciones realizadas destacan el desmalezamiento, pulido de bordes, poda menor, rastrillado, barrido y acarreo de material vegetal.

Asimismo, mediante el uso de maquinaria pesada, se lleva a cabo el retiro de desechos sólidos y vegetales, abordando los laterales y adyacencias del IVSS Dr. José Antonio Vargas, conocido como el Seguro La Ovallera.

El presidente de FundAragua, Edinson Gutiérrez, destacó que estas labores “representan el compromiso de nuestro equipo por mantener espacios limpios, seguros y agradables para todos los aragüeños, reafirmando la visión de unión y trabajo colectivo que impulsa nuestra Gobernadora Joana Sánchez”.

