Más de 2 mil 300 familias beneficiadas con reactivación del pozo de Trapiche del Medio

El equipo de la alcaldía de Revenga se mantiene desplegado y en constante supervisión de cada uno de los pozos de la localidad, con el objetivo de asegurarse que el sistema funcione eficientemente

CUIDAD MCY.-Continuando con la optimización de los servicios públicos, pertenecientes a la segunda transformación, el gobierno del municipio José Rafael Revenga en coordinación con Hidrocentro, realizó la reactivación del pozo Trapiche del Medio para el beneficio de 2391 familias.

Esta importante maniobra contempló reparaciones en la parte eléctrica y la instalación de una bomba de 30 hp, lo que permitirá a las familias revengueñas contar con un mejor servicio en cada uno de sus hogares.

Además de Trapiche del Medio, este trabajo mejorará la distribución del servicio de agua potable en los sectores Luisa Cáceres de Arismendi, La Concepción, La Gruta, Jerusalén y Santo Domingo, dando respuestas oportunas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de dichos sectores.

Los residentes de la zona expresaron su alegría por la atención oportuna que realizó el gobierno municipal con Hidrocentro, alegando que el servicio ha mejorado significativamente, puesto que, luego del trabajo realizado, el agua les llega constantemente y con mayor fluidez.

Prensa Alcaldía de Revenga | FOTOS: CORTESÍA