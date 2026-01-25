Fundaragua ejecutó mantenimiento al sistema hídrico en Libertador ‎

Las acciones de limpieza, poda y recolección de desechos busca preservar la operatividad de la bomba que suministra agua al sector Bachaquero

CIUDAD MCY.- Como parte de la atención y cuidado que se le brinda a las infraestructuras y bienes colectivos, la Fundación para el Desarrollo del estado de Aragua (Fundaragua) efectuó una jornada de mantenimiento integral en el pozo subterráneo del sector Bachaquero, del municipio Libertador.

‎

‎Las labores comprendieron limpieza, poda, eliminación de vegetación no deseada, recolección de desechos sólidos y vegetales, lo que permitió garantizar un suministro de agua potable con mayor efectividad a las familias residentes.

‎

‎Este abordaje técnico se alinea con los objetivos de la Segunda Transformación del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, es decir, políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida del pueblo a través del mejoramiento de los servicios básicos.

‎

‎Con estas acciones de recuperación de infraestructura, el Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por Joana Sánchez, proyecta aumentar la operatividad de los sistemas hídricos de toda la región durante el periodo 2026.

THAIMARA ORTIZ

FOTO : CORTESÍA