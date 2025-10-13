Fundaragua garantiza mantenimiento a las principales vías

En las avenidas Aragua y Casanova Godoy se ejecutaron labores que contribuyen al saneamiento ambiental, la conservación de las vías y la mejora de la movilidad urbana

CUIDAD MCY.-En el marco de la Segunda Transformación, orientada por el presidente Nicolás Maduro Moros y ejecutada bajo la dirección de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua) continúa garantizando el mantenimiento integral de las principales arterias viales de la entidad, como parte de las acciones destinadas a fortalecer los servicios públicos para el bienestar y disfrute de los aragüeños.

Las cuadrillas de Fundaragua se desplegaron a lo largo de la prolongación de la avenida Aragua en el municipio Santiago Mariño, al igual que en la avenida Casanova Godoy, del municipio Girardot, con el propósito de ejecutar labores que contribuyan al saneamiento ambiental, la conservación de las vías y la mejora de la movilidad urbana.

En la avenida Aragua los trabajos iniciaron desde las adyacencias del supermercado Hiper Líder, abordando laterales e isla central, donde se realizaron labores de limpieza general, recolección de desechos sólidos y eliminación de focos de contaminación generados por vertederos improvisados. Estas acciones buscan mantener los espacios en condiciones óptimas.

De manera simultánea, en la avenida Casanova Godoy se desarrollaron labores de limpieza y mantenimiento vial, abarcando brocales y zonas adyacentes, con el fin de mejorar la visibilidad y garantizar la seguridad de los transeúntes y conductores que diariamente hacen uso de esta importante arteria vial.

El presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, resaltó que estos despliegues se ejecutan de forma constante en distintos municipios del estado, siguiendo las orientaciones de la Gobernadora Joana Sánchez, con el compromiso de ofrecer espacios más seguros, limpios y funcionales para la ciudadanía.

