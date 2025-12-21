Jornada de Atención Integral benefició a 240 jóvenes en Aragua

Los jóvenes recibieron consultas en diversas especialidades médicas: medicina general, medicina interna, pediatría, nutrición, fisiatría, traumatología, cirugía general, salud mental, psicología, ginecología, planificación familiar, optometría, oftalmología y odontología.

CUIDAD MCY.-Con el objetivo de proteger y acompañar a la juventud venezolana, se desarrolló una Jornada de Atención Integral de Salud en la parroquia Francisco de Miranda, municipio Zamora del estado Aragua, en el marco de la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ).

Durante el abordaje fueron favorecidas 240 personas entre 12 y 35 años, quienes recibieron consultas en diversas especialidades médicas: medicina general, medicina interna, pediatría, nutrición, fisiatría, traumatología, cirugía general, salud mental, psicología, ginecología, planificación familiar, optometría, oftalmología y odontología.

El despliegue contó con la participación de especialistas del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), garantizando atención integral y gratuita. Además, los jóvenes recibieron sesiones educativas, kits para embarazadas, exámenes de laboratorio, pesquisa de diabetes, control de tensión arterial, peso y talla, vacunación, así como la entrega de 1.998 medicamentos, lo que se tradujo en la distribución de 19.980 unidosis en beneficio de la población aragüeña.

Estas acciones reafirman el compromiso del Ejecutivo Nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro, junto a la ministra de Salud Magaly Gutiérrez, la gobernadora de Aragua Joana Sánchez y la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, de proteger y priorizar la salud de la juventud venezolana como parte de las políticas de bienestar y desarrollo integral.

