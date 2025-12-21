Gobierno Regional supervisa avances estratégicos del HCM

CIUDAD MCY.-En un despliegue orientado a consolidar la calidad del sistema público de salud en el estado Aragua, la gobernadora Joana Sánchez realizó una visita de inspección al Hospital Central de Maracay (HCM) con el objetivo de supervisar los significativos avances en los trabajos de rehabilitación que se ejecutan en este recinto hospitalario.

Durante el recorrido, la mandataria regional estuvo acompañada por los integrantes de su gabinete de gobierno, con quienes constató el cumplimiento de las metas establecidas para la optimización de las áreas críticas del centro asistencial, que se han podido logras gracias a la participación de la Corporación Juntos Todo Es Posible.

Los funcionarios públicos realizaron la supervisión del área de emergencias, la cual ha sido objeto de una intervención profunda y exhaustiva. Los trabajos realizados contemplan la recuperación total de las paredes y el tratamiento de los pisos, además de una rehabilitación integral de las salas sanitarias para garantizar condiciones óptimas de higiene.

De igual forma, se ha implementado un nuevo sistema de iluminación y climatización que, sumado a las labores de ambientación y señalización, busca ofrecer un espacio digno y ordenado tanto para los pacientes como para el personal médico que labora en la institución.

En las imágenes apreciadas a través de las redes sociales de la mandataria regional, se evidencia que las mejoras no se limitan únicamente a la infraestructura física, sino que incluyen una dotación constante de insumos médicos para asegurar la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

La mandataria destacó que este esfuerzo es el resultado de una planificación estratégica que prioriza la salud de los aragüeños, gracias al constante apoyo del presidente Nicolás Maduro.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | PRENSA GNB