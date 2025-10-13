Gobierno Bolivariano favoreció a la comunidad Memo con Jornada de Atención Integral

CUIDAD MCY.-En un despliegue de políticas sociales orientadas al bienestar del pueblo, se llevó a cabo una extraordinaria Jornada de Atención Integral en la comunidad de Memo, municipio Urdaneta.

​​El alcalde Julio Melo destacó que la realización de este operativo es un claro ejemplo de las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional y Regional, para acercar la salud y garantizar la justicia social al pueblo urdanetense.

​»Gracias a las políticas que impulsan el desarrollo social bajo el marco de la 4ª Transformación y plan de la Aragueñidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra gobernadora Joana Sánchez, este despliegue integral fue una realidad palpable para nuestro pueblo», afirmó el la máxima autoridad local.

​​Señaló que la jornada ofreció atención en diversas áreas, garantizando el acceso a servicios esenciales. «Entre ellos, la atención médica integral y la atención legal, con la valiosa participación del Tribunal Móvil, acercando la justicia de manera directa a la comunidad», afirmó.

Asimismo, indicó el mandatario que ​la actividad contó con el apoyo fundamental de instituciones como el ​Instituto Nacional de Tierras (INTI), ​Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), ​Instituto Municipal de Salud (IMS), ​Consejo Nacional Electoral (CNE), ​Registro Civil, Prefectura, ​Catastro y la ​Dirección de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Bolivariana de Urdaneta.

​»Seguimos comprometidos a escuchar, orientar y facilitar el bienestar para nuestro pueblo,» enfatizó Melo.

Igualmente, destacó que e​l éxito de la jornada fue posible gracias a la articulación perfecta con el Poder Popular Organizado y el Movimiento Futuro, quienes garantizaron la logística y el desarrollo fluido de la misma.

«Juntos cuidamos la salud de forma integral y fortalecemos el desarrollo local, regional y nacional», puntualizó.

