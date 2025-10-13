Gobierno Bolivariano favoreció a la comunidad Memo con Jornada de Atención Integral

CUIDAD MCY.-En un despliegue de políticas sociales orientadas al bienestar del pueblo, se llevó a cabo una extraordinaria Jornada de Atención Integral en la comunidad de Memo, municipio Urdaneta.
El alcalde Julio Melo destacó que la realización de este operativo es un claro ejemplo de las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional y Regional, para acercar la salud y garantizar la justicia social al pueblo urdanetense.
»Gracias a las políticas que impulsan el desarrollo social bajo el marco de la 4ª Transformación y plan de la Aragueñidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra gobernadora Joana Sánchez, este despliegue integral fue una realidad palpable para nuestro pueblo», afirmó el la máxima autoridad local.
Señaló que la jornada ofreció atención en diversas áreas, garantizando el acceso a servicios esenciales. «Entre ellos, la atención médica integral y la atención legal, con la valiosa participación del Tribunal Móvil, acercando la justicia de manera directa a la comunidad», afirmó.
Asimismo, indicó el mandatario que la actividad contó con el apoyo fundamental de instituciones como el Instituto Nacional de Tierras (INTI), Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Instituto Municipal de Salud (IMS), Consejo Nacional Electoral (CNE), Registro Civil, Prefectura, Catastro y la Dirección de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Bolivariana de Urdaneta.
»Seguimos comprometidos a escuchar, orientar y facilitar el bienestar para nuestro pueblo,» enfatizó Melo.
Igualmente, destacó que el éxito de la jornada fue posible gracias a la articulación perfecta con el Poder Popular Organizado y el Movimiento Futuro, quienes garantizaron la logística y el desarrollo fluido de la misma.
«Juntos cuidamos la salud de forma integral y fortalecemos el desarrollo local, regional y nacional», puntualizó.
PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA