Alcaldía de Urdaneta e Hidrocentro a través de 1X10 optimizan red de aguas servidas

CUIDAD MCY- En respuesta inmediata a los reportes realizados por la comunidad, la Alcaldía del municipio Urdaneta, en un trabajo articulado con Hidrocentro, ejecutó la sustitución de tuberías de 8 pulgadas para la canalización de aguas servidas en la Avenida 21 de Mayo.

La obra se consolida como parte del 1×10 del Buen Gobierno, el método de gestión directa impulsado por el Presidente Nicolás Maduro. La ejecución contó con el respaldo de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto al ejecutivo municipal, reafirmando el compromiso de priorizar las necesidades básicas de la población.

«Estas labores se encuentran enmarcadas en la Agenda Concreta de Acción de la Segunda Transformación (2T), enfocada en Ciudades Humanas, Servicios Públicos e Infraestructura, bajo los lineamientos estratégicos del Plan de las 7T y el Plan de la Aragueñidad», señaló el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo.

Asimismo destacó la importancia de estas políticas de calle para el bienestar colectivo. «Con estos nuevos métodos de gobierno, seguimos construyendo soluciones que dignifican la calidad de vida de nuestro pueblo. Aquí estamos atendiendo el llamado de nuestra gente, garantizando un servicio de aguas servidas eficiente y de calidad», enfatizó Melo.

La máxima autoridad local reiteró que estas acciones forman parte de un despliegue permanente en la localidad. «Urdaneta, mi compromiso es contigo», aseveró, recalcando que la recuperación de la infraestructura de servicios es una prioridad para transformar el hábitat de los urdanetenses.

«Con esta intervención, lograremos mejorar el sistema de drenajes en este importante sector, asegurando mejores condiciones de salubridad y vialidad para los habitantes y transeúntes de la Av. 21 de Mayo», puntualizó el alcalde.

