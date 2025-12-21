Alcaldía de Lamas fortalece los servicios públicos para el bienestar de las comunidades

El Gobierno local, sigue consolidando obras que fortalecen los servicios públicos y generan entornos más seguros y dignos para la comunidad

CUIDAD MCY.-El Gobierno Bolivariano, a través de la Alcaldía del municipio José Ángel Lamas, Gobernación de Aragua, e Hidrocentro, mantienen desplegados equipos en diversas zonas para la optimización de los servicios públicos, reafirmando su compromiso con el bienestar de la población.

El alcalde Tony García, acompañado por las jefas de UBCH y líderes comunitarios, realizó un recorrido de inspección para supervisar los avances en materia de servicios públicos.

Durante la jornada se verificaron los trabajos del colector marginal en la vía Santa Cruz – Palo Negro, una obra de gran impacto que contribuirá significativamente al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

En sus redes sociales, García destacó que este logro es resultado del esfuerzo articulado y del apoyo constante del presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y el equipo técnico de Hidrocentro, quienes han acompañado cada etapa de la ejecución.

LABORES EN OTROS SECTORES

En el mismo contexto, el burgomaestre anunció que el equipo de infraestructura inició las labores de aducción de cachimbos en la calle La Candelaria, acción que permitirá optimizar la red de distribución y garantizar un servicio de calidad para los vecinos de la zona.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de seguir trabajando en la transformación de Lamas, consolidando obras que fortalecen los servicios públicos y generan entornos más seguros y dignos para la comunidad.

