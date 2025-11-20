Fundaragua ejecutó recuperación de espacios patrimoniales en Mariño

La acción enfocada en la iglesia “Nuestra Señora de la Candelaria”, se integra a la ruta de trabajo orientada a consolidar ciudades humanas, cuidadas y con identidad, mediante el mantenimiento continuo de áreas públicas de alto valor social

CUIDAD MCY.-Con tareas de lavado profundo y remoción de sedimentos, el equipo de la Fundación para el Desarrollo de Aragua (Fundaragua) impulsó la recuperación del entorno de la iglesia “Nuestra Señora de la Candelaria”, reforzando el mantenimiento de espacios vinculados al patrimonio cultural del Santiago Mariño.

Durante la jornada se atendieron zonas con presencia de sedimentos que requerían saneamiento inmediato para preservar las condiciones físicas del lugar y garantizar un entorno más seguro y digno.

Este tipo de intervenciones forma parte del mantenimiento preventivo que las cuadrillas de Fundaragua ejecutan en puntos estratégicos del estado, especialmente aquellos que poseen valor cultural y comunitario.

Es importante mencionar que, además de las labores fueron realizadas en articulación con el equipo de Serpumar, lo que permitió fortalecer la capacidad operativa del despliegue y asegurar una intervención más efectiva. Ambas instituciones sumaron esfuerzos para atender un espacio que representa un referente espiritual e histórico dentro de la localidad.

El operativo se desarrolló siguiendo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, con la coordinación del secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, y el acompañamiento del presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez.

En continuidad con su cronograma operativo, Fundaragua extiende estas labores a otros espacios comunitarios de la región, con el propósito de fortalecer las condiciones urbanas y promover ambientes que favorezcan la convivencia y el sentido de pertenencia.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA