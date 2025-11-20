Ciudad MCY

Costaragua proyectó mejoras del sistema de salud en Cuyagua

PorMilexis Pino

Nov 20, 2025

Entre los planes destaca el levantamiento infraestructural y dotación de insumos para el centro médico local

CUIDAD MCY.-En una visita institucional conjunta al pueblo de Cuyagua, directivos del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua) y la Secretaría Sectorial del Poder Popular para el Turismo, proyectaron significativas rehabilitaciones.

A través de un carrusel colgado en la cuenta de Instagram (@costaraguagob1), se dio a conocer que el Gobierno Bolivariano planea mejorar al nivel de infraestructura y equipos el centro de salud local. Esta acción permitirá una atención adecuada no solo a la población residencial, sino también, a los visitantes.

En el marco de la primera y segunda transformación del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, que hacen referencia a los sectores económicos y servicios públicos, este poblado mostrará espacios óptimos, adecuados y modernos.

La rehabilitación brindará mayor seguridad y tranquilidad a quienes visiten este importante sitio de interés para turistas nacionales e internacionales, en caso de necesitar asistencia médica.

La presidenta de Costaragua, Lucellis Hidalgo, señaló que el planteamiento tendrá grandes frutos, pues la disposición y trabajo de los habitantes demuestra el interés por el progreso local.

“Nos sorprendió el nivel de organización y sentido de pertenencia que tiene el personal médico y los lugareños, sin dejar de lado el esfuerzo del pueblo a través de la autogestión; el vivo ejemplo del Poder Popular organizado como lo orienta el presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y el alcade Wilmer Leal”, acotó Hidalgo.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | COSTARAGUA

 

