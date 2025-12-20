Fundaragua impulsa el fortalecimiento de capacidades para una gestión eficiente

Fundaragua garantiza que cada proceso administrativo responda a los principios de legalidad y eficacia que demanda la ciudadanía.

CUIDAD MCY.-Con el propósito de optimizar la capacidad de respuesta de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), se llevó a cabo un curso de fortalecimiento en materia de contrataciones, dirigido al personal administrativo de la institución estadal.

La jornada formativa estuvo a cargo del instructor Luis Parada, representante del Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), quien profundizó en los aspectos y procesos clave que establece la Ley de Contrataciones Públicas, orientando al personal hacia una administración más ágil, transparente y eficiente.

Este programa se enmarca en las directrices emanadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en articulación con la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y reafirma el compromiso institucional asumido por el presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, de promover la profesionalización y el fortalecimiento de las competencias del talento humano.

De esta manera, Fundaragua avanza en la consolidación de una gestión pública eficiente, transparente y al servicio del pueblo.

REINA BETANCOURT | FOTOS: CORTESÍA