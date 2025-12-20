En marcha la modernización y recuperación del Parque Santos Michelena

Sus extensas cominerías son perfectas para quienes disfrutan del senderismo o un simple paseo, también posee múltiples canchas, para los deportistas

CUIDAD MCY.-El Parque Santos Michelena, considerado uno de los principales pulmones vegetales de Maracay, avanza en un proceso de transformación integral que busca ofrecer a la ciudadanía espacios más seguros, modernos y atractivos, para el disfrute y la recreación.

Jesús Mora director del parque Santos Michelena, destacó que estas acciones son posibles gracias a las alianzas con empresas privadas y a la autogestión de la institución, en cumplimiento de las orientaciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, con el acompañamiento del presidente de Fundaparque, Alfonso Guerrero.

RENOVACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL

Mora detalló que la entrada principal del parque ha sido completamente reestructurada, ahora posee un estilo natural que combina plantas ornamentales, colores y elementos decorativos que evocan la biodiversidad del lugar, próximamente se incorporarán figuras alusivas a las aves que habitan en el parque, reforzando su identidad ecológica.

Entre las mejoras realizadas destacan, impermeabilización de la entrada principal., pintura general y recuperación de la iluminación, cambio de las letras identificativas del parque, elaboración de un mural artístico que embellece el acceso y la recuperación de espacios internos

El proceso de transformación también incluye la remodelación y recuperación de siete cabañas, así como la rehabilitación de áreas estratégicas, como la demolición de un tanque aéreo que representaba un riesgo para los bancos transformadores, también se logró la recuperación del área de depósito y la rehabilitación del estacionamiento principal.

El Parque Santos Michelena se consolida como un punto de referencia turístico en el estado Aragua, ofreciendo una experiencia integral que combina recreación, deporte y contacto con la naturaleza.

Este histórico parque urbano de Maracay es un destino ideal para la familia aragüeña, deportistas y visitantes que buscan un espacio de esparcimiento seguro y lleno de actividades para todas las edades.

El parque no solo es un lugar de entretenimiento, sino también un espacio que rinde homenaje a su rica historia. Su nombre, en honor al diplomático aragüeño Santos Michelena, lo conecta con el patrimonio de la región. Su extensa área verde y la presencia de árboles centenarios contribuyen a crear un ambiente bucólico y sereno, ideal para quienes desean escapar del bullicio de la ciudad.

REINA BETANCOURT | FOTOS: CORTESÍA



