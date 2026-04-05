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Galería de Arte Nacional celebrará sus 50 años con una exposición histórica

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PorBeatriz Guilarte

Abr 5, 2026

CIUDAD MCY.- La Galería de Arte Nacional (GAN) invita a celebrar su 50.° aniversario con la inauguración de la exposición “Continuidad histórica – Tiempos Superpuestos: Nuevas lecturas del arte venezolano” este 7 de abril a las 9:00 a.m.

Esta muestra interviene y dialoga directamente con la colección del recinto. La propuesta curatorial entrelaza piezas de distintos periodos para iluminar procesos del pasado que suelen ser invisibilizados bajo las nociones de “vanguardia” o “novedad”, al rescatar así la densidad histórica de nuestra plástica.

Bajo la premisa del intelectual Ticio Escobar —quien define lo continuo como un acto político de resistencia—, la exhibición propone un análisis crítico que rompe con la ficción de una historia lineal. En lugar de presentar movimientos que simplemente “nacen” o “fallecen”, la GAN revela un ecosistema de supervivencias donde lo ancestral y lo contemporáneo cohabitan en constante tensión y sincretismo.

Desde el Departamento de Investigación de la institución, se enfatiza que ignorar estos conflictos visuales reduciría la historia a un fetiche descontextualizado. Por ello, la exposición busca que el espectador se reconozca en un horizonte de fricciones, al reclamar el derecho a habitar el presente a través de la soberanía cultural y la relectura del patrimonio.

EL ESPEJO DE NUESTRA ENTIDAD

Como parte de la celebración de sus 50 años, la GAN rinde tributo a la colección más vasta del país, donde el genio de Arturo Michelena y Cristóbal Rojas dialoga con la luz de Armando Reverón y las visiones del siglo XXI.

La institución reafirma su responsabilidad de proteger esta herencia, al entender que la Colección de Maestros Venezolanos no es un conjunto estático de objetos, sino una narrativa viva que explica la identidad nacional.

FUENTE : MPPC

FOTO : CORTESÍA 

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Por Beatriz Guilarte

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