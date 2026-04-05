Realizan tradicional Encuentro de las Imágenes en Puerto Cabello

CIUDAD MCY.- Se realizó el tradicional Encuentro de las Imágenes en el municipio Puerto Cabello, estado Carabobo, donde las representaciones de Nuestra Señora de la Dolorosa, María Magdalena, San Juan Evangelista, Jesús Crucificado y del Santo Sepulcro recorrieron las calles de la ciudad.

El obispo de Puerto Cabello, José Antonio Da Conceiçao, señaló que las imágenes de la Virgen de la Dolorosa, María Magdalena y San Juan Evangelista partieron en procesión desde la Catedral de San José, mientras que Jesús Crucificado salió desde la Iglesia de Nuestra Señora de Coromoto y el Santo Sepulcro desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad.

“Estamos en este tradicional evento que está rondando el centenario, donde las comunidades del centro de la ciudad han promovido esta tradición que fue empezada por los padres Agustinos, y que hoy representa una de las manifestaciones que reflejan la fe y el amor hacia el señor de parte de nuestro pueblo”, expresó.

Tras el encuentro en la plaza de La Concordia, los fieles se trasladaron hacia la Catedral de San José para participar en los ritos de la Pasión, donde los sacerdotes y creyentes se unen en oración por el duelo de la muerte de Jesucristo.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA