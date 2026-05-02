Sistema Aragüeño de Bienestar Animal llevó jornada de atención veterinaria en Base Aragua

Desde los primeros meses del año 2026 que arrancó este proyecto, innumerables animales han sido recibidos con amor y respeto por cada médico y voluntario que conforma el equipo

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer la protección animal y el bienestar social, el Sistema Aragüeño de Bienestar Animal llevó a cabo una exitosa jornada de atención veterinaria integral en la urbanización Base Aragua, perteneciente al municipio Girardot. Esta actividad se desarrolló bajo las directrices de la vocera de la Aragüeñidadm, Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales, consolidando el compromiso del Gobierno de Aragua con la salud de los animales de compañía.

La jornada se enmarca dentro del «Plan Vecinos y Vecinas», una iniciativa que busca acercar los servicios del estado directamente a las comunidades. Angelo Bernal, enlace regional para la Atención de los Vecinos y Vecinas del Gobierno de Aragua,, destacó que estas acciones forman parte de un despliegue multidisciplinario que incluye no solo salud animal, sino también “mercaditos” vecinales y servicios de prefectura, orientados a elevar la calidad de vida en los sectores residenciales sin distinción de ninguna índole.

Bernal destacó que este trabajo se realiza de la mano con el voluntariado «Aragua Nos Une». La atención brindada en Base Aragua cumple con el cronograma de los sábados de atención por parte del Ejecutivo regional que busca masificar la protección de los animales en la entidad.

Un aspecto clave de este despliegue es su vinculación con el Censo Condominial Aragua 2026. Según las autoridades, esta plataforma digital ya cuenta con más de 600 condominios inscritos y alcanza a más de 100 mil ciudadanos. Los datos obtenidos a través de este censo permiten que las jornadas de atención social y ayudas técnicas lleguen de forma precisa a cada comunidad organizada, garantizando que el Sistema de Atención Veterinaria responda a las necesidades reales de cada sector.

Diana Mora, miembro de la comunidad de Base Aragua comentó que todos los beneficiados estaban sumamente agradecidos con este apoyo inmediato de parte de las autoridades competentes, “los vecinos trajeron a sus gatitos y perritos para los servicios de corte de uñas, limpieza de oídos, colocación de vacunas. Es importante ser atendidos de una u otra manera” expresó.

Lilian Bajo, quien llevó dos perros destacó que fue un buen servicio ya que atendieron bien y desde tempranas horas a todos los asistentes, destacó de forma especial lo que significa este ahorro monetario para los dueños de los animales de compañía.

Con el inicio del mes de mayo, el Gobierno de Aragua reafirma su intención de continuar recorriendo los distintos municipios, utilizando el éxito obtenido en Base Aragua como referencia para las futuras jornadas de bienestar animal y atención comunitaria.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CIUDAD MCY