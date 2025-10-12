GBA entregó tratamiento a pacientes con hemofilia en la región

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por garantizar el acceso equitativo y la calidad del tratamiento para los pacientes hemofílicos, La Farmacia de alto de la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud), entregó factores de coagulación para beneficiar a 19 pacientes, que padecen esta enfermedad hematológica en todo el estado.

La directora de la Farmacia de Alto Costo de Corposalud, Lisbet Segovia, agradeció el trabajo incansable del Gobierno Bolivariano en materia de salud, ya que gracias a las gestiones realizadas por el presidente Nicolás Maduro, la ministra del Poder Popular para la Salud Magaly Gutiérrez y la Gobernadora Joana Sánchez, se hizo entrega de factores de coagulación a pacientes hemofílicos, que están inscritos en Corposalud con hemofilia y otros trastornos de coagulación.

“Hoy como es costumbre mensualmente, se entrega factor 8, factor 9, factor de combinación, para pacientes pediátricos y adultos; sumando un total de 19 beneficiados, que en algunos casos resultan ser grupos de familia que poseen el mismo diagnóstico”, expresó Segovia.

La hemofilia es un trastorno que provoca que la sangre no coagule con normalidad, lo que puede ocasionar sangrado excesivo tanto interno como externo después de una herida, es por ello que este tratamiento es esencial para las personas con este diagnóstico.

Con esta dotación, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la protección social y el derecho a la salud de todos los venezolanos.

PRENSA CORPOSALUD | FOTO CORTESÍA