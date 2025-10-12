Motor Extreme 2025 superó expectativas durante primer día

En la jornada las familias vivieron una experiencia inolvidable llena de adrenalina

CIUDAD MCY.- El Motor Extreme 2025 congregó a aragüeños y visitantes para ser testigos de un espectáculo sin precedentes en el que, durante su primer día superó con creces todas las expectativas.

Desde tempranas horas el centro comercial Parque Los Aviadores fue el escenario en el que las familias disfrutaron de exhibiciones de vehículos clásicos, modificados y de alta gama, emocionantes competencias de sonido y demostraciones de destrezas al volante.

LA TORMENTA EN DOS RUEDAS

Con una sorpresa que dejó a todos los amantes de las dos ruedas impactados Motos Toro eligió el escenario de Motor Extreme 2025 para el lanzamiento de su más reciente producto «La Tormenta».

El rugido de La Tormenta al ser encendida por primera vez resonó en todo el recinto generando una ovación instantánea entre el público.

La nueva motocicleta revelada mostró un diseño agresivo y vanguardista, junto a un motor que promete un rendimiento y una potencia inigualables en su categoría.

ADRENALINA EN EL PÚBLICO

Más que un evento de adrenalina , Motor Extreme 2025 se volvió un sitió para el esparcimiento familiar.

Ana Granadillo expresó vivir una experiencia única con motores.

«Es la primera vez que vengo y la he pasado genial hay seguridad, buena música, comida y los carros son espectaculares, el perfecto fin de semana».

Por su parte, Angelo Artega manifestó que una vez más el evento es todo un éxito.

«Soy fanático de los motores y este evento es de otro nivel, ya es mi tercera vez asistiendo , los carros en exhibición son impresionantes y el lanzamiento de Motos Toro fue muy brutal».

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS CIUDAD MCY