GBA y Alcaldía de Girardot iniciaron instalación de los Parques de la Aragüeñidad

La construcción de estos nuevos espacios inició en la parroquia Pedro José Ovalles y será extendida a otros espacios de la localidad

CIUDAD MCY.- Autoridades regionales y municipales dieron el primer paso al lanzamiento de “Los Parques de la Aragüeñidad”, específicamente en el sector Tricolor de la Comuna San Carlos “Indestructible”, ubicada en el municipio Girardot. Esta iniciativa, liderada por la gobernadora y vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, no solo busca rehabilitar cemento y asfalto, sino reconstruir el tejido social de la Gran Maracay, proyectando ciudades más humanas bajo el sello de la Segunda Transformación (2T).

El alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, inspeccionó esta obra junto a representantes del Ejecutivo regional y Poder Popular Organizado, destacando que la obra estará lista en un lapso aproximado de 15 días. Este nuevo parque dispondrá de dos canchas de baloncesto 3×3 y una de voleibol, con su respectivo plan vial.

Explicó Morales que, para que un espacio sea «vanguardista” debe tener alma, y el alma de estos parques reside en las Agendas Concretas de Acción (ACA). “Todo lo que el vecino ha venido recogiendo en su sentir, va a estar cristalizado aquí con una estética extraordinaria”, afirmó el burgomaestre.

Agregó que este despliegue cuenta con el respaldo financiero y estratégico de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ha motorizado los recursos necesarios para que la visión del presidente Nicolás Maduro plasmada de su puño y letra en la 2T, tome forma en las calles aragüeñas.

Añadió Morales que, este ambicioso proyecto fue creado para impulsar la construcción de parques con una nueva estética urbana, tomando como referencia el éxito del primer parque, aún por inaugurar en Tapa Tapa, y que beneficiará a las comunidades adyacentes como La Coromoto, El Recurso y 23 de Enero.

GIRARDOT PIONERO

Por otro lado, Rodolfo Ramírez, secretario general de la 2T de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, destaca que Girardot será pionero de un modelo que se replicará en toda la entidad.

Dijo que los Parques de la Aragüeñidad representan un quiebre con el concepto tradicional de plaza. “Aquí, el emprendimiento local tiene un espacio reservado, la recreación se mezcla con la salud y la seguridad se construye a través de la apropiación del espacio público”.

Ramírez resaltó que estos espacios que se van a crear en todo el municipio y en toda la entidad aragüeña serán hechos para el encuentro, para el disfrute, para la recreación sana y para el encuentro de las familias.

REINA BETANCOURT

FOTOS: PRENSA GBA