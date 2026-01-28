Más de 90 mascotas atendidas en mega jornada integral en el 23 de Enero

A través del plan de atención animalista integral, la Misión Nevado y la Alcaldía de Girardot brindaron servicios veterinarios gratuitos en la Comuna Juan José Zugarramurdi.

CIUDAD MCY.- En una articulación perfecta entre el gobierno regional, municipal y los movimientos animalistas, se llevó a cabo una jornada de atención médico-veterinaria que benefició a más de 90 animales de compañía, garantizando el derecho a la salud de los «sin voz» en los sectores más vulnerables de la capital aragüeña.

​Desde tempranas horas, los equipos de atención animal y los misioneros expertos de la Misión Nevado Aragua se desplegaron en la Comuna Juan José Zugarramurdi, con el objetivo de garantizar un circuito de salud integral que permitió a los habitantes de la zona acceder a servicios especializados de forma gratuita.

​Entre los beneficios brindados durante la actividad destacaron, consulta veterinaria especializada, que incluyó diagnóstico y evaluación general de caninos y felinos, plan de inmunización, en el que se aplicaron vacunas antirrábicas para prevenir enfermedades zoonóticas, desparasitación y tratamiento preventivo contra parásitos internos y externos, estética básica y cuidado con corte de uñas y limpieza profesional de orejas.

De acuerdo a la información suministrada por Francisco Mijares, coordinador de regional de la Misión Nevado, quien aseguró que este despliegue forma parte del Plan Animalista Integral, una iniciativa impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez. De la misma forma, la jornada contó con el respaldo del gabinete social de Girardot, dirigido por el alcalde Rafael Morales, quien ha priorizado la atención animalista como eje fundamental de su gestión en Maracay.

​»Seguimos desplegados en las catacumbas del pueblo, cumpliendo con las orientaciones de nuestra lideresa nacional, Maigualida Vargas. La meta es clara: salud de calidad para nuestros animales de compañía en cada rincón Aragua», expresó el representante del equipo de Misión Nevado durante el evento.

​COMPROMISO QUE SE FORTALECE

​La jornada no solo se limitó a la atención médica; también funcionó como un espacio de concientización para la comunidad sobre la tenencia responsable de mascotas. Con el éxito obtenido en el sector 23 de Enero, el Plan Animalista Integral reafirma su ruta de trabajo, la cual se extenderá a otras parroquias y zonas costeras como Choroní, asegurando que el amor y la ciencia veterinaria lleguen a quienes más lo necesitan.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA