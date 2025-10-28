GBA promueve alianzas para proyecciones económicas en Hong Kong

La delegación aragüeña, encabezada por el secretario de gobierno Félix Romero y la secretaria de desarrollo económico Milagros Méndez, presentó proyectos estratégicos como el nuevo Parque Agustín Codazzi

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de consolidar la cooperación institucional y promover la inversión, infraestructura y tecnología para el estado Aragua, una delegación del Gobierno Regional desarrolló una serie de encuentros estratégicos en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China.

Las importantes reuniones fueron encabezadas por el secretario General de Gobierno de la entidad, Félix Romero, y la secretaria de Desarrollo Económico, Milagros Méndez, ambos funcionarios, en representación del Presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, buscaron crear alianzas estratégicas para fortalecer y potenciar el desarrollo económico del estado.

Durante las jornadas de trabajo enmarcadas en la 1T del Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, las autoridades tuvieron fructíferos encuentros con figuras clave del ámbito económico y comercial de Hong Kong, incluyendo a: Loretta Lee, Directora General Adjunta de Promoción de Inversiones en InvestHK, Nicholas Ho (Commerce and Economic Development Bureau), Mr. Johnny Chan (Chinese General Chamber of Commerce) y Mr. Patrick Yeung (Hong Kong General Chamber of Commerce).

Durante las reuniones, la delegación aragüeña presentó propuestas, estrategias y proyectos diseñados para impulsar el mercado tecnológico y de infraestructura en tierras aragüeñas.

IMPULSO DE TRES GRANDES PROYECTOS

A través de un material audiovisual compartido en su cuenta de Instagram (@romerofelixe), el también secretario general para la transformación económica, Félix Romero comentó sobre el importante paso dado por el Gobierno regional en el continente asiático.

‘’Saludos hermana gobernadora Joana Sánchez, nos encontramos en Hong Kong, junto a la cámara de comercio con el señor Johnny Chan, nuestra ingeniero Milagros Méndez y parte del consulado venezolano.’’

YORBER ALVARADO | FOTOS CORTESÌA