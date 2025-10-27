Taller conoce la Ley de Tránsito impulsa la seguridad vial en Mariño

Entes y organismos en materia de seguridad vial son instruidos para aplicar la ley

CUIDAD MCY.-En el marco del Plan Cuidemos la Vida, se llevó a cabo en el Concejo Municipal Santiago Mariño, el taller conoce la Ley de Tránsito con la intención de fomentar la educación vial y reducir los accidentes.

La jornada se centró en que los funcionarios públicos conozcan, analicen e interpreten la ley para aplicarla correctamente, bajo el lema: «Sin educación vial, no hay seguridad vial».

El taller estuvo dirigido a la Dirección de Prevención al Delito (DPD), al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), al Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente, y contó contó con la presencia del concejal, Joan Zambrano, presidente de la subcomisión de seguridad y prevención ciudadana.

Ovidio Peñuela, responsable de la Oficina de Prevención del Municipio Santiago de Mariño, destacó la necesidad de esta formación ante los frecuentes accidentes en arterias viales críticas como la Intercomunal Turmero – Maracay, causados por la inconsciencia de los conductores.

Por su parte, Luis Vivas, presidente del Concejo Municipal Santiago Mariño, acotó que estas acciones cumplen con las orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del Estado Aragua, Joana Sánchez; el alcalde, Carlos Guzmán; y el diputado, Manuel Hernández, promotor del Plan Cuidemos la Vida.

JUAN ZAPATA | FOTOS | CIUDAD MCY