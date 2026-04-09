Plan de asfaltado avanza y transforma la vialidad en FLA

Las labores se desarrollan en la comuna “Realidades del Gigante Chávez”, donde se optimizan condiciones de tránsito y se fortalece la seguridad para conductores y peatones

CIUDAD MCY.- La mejora progresiva de la vialidad en el municipio Francisco Linares Alcántara se evidencia con los trabajos de la colocación de asfalto en la comuna Realidades del Gigante Chávez, una intervención orientada a optimizar la movilidad y seguridad de sus habitantes.

Estas labores se ejecutan de manera sostenida en distintos tramos de la comunidad, priorizando áreas de alto tránsito para garantizar una circulación más fluida y condiciones seguras tanto para conductores como para peatones, en beneficio directo de las familias que hacen vida en el sector.

La acción forma parte de las políticas de atención integral a la infraestructura vial impulsadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, bajo las orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto a la gestión municipal encabezada por el alcalde Víctor Bravo.

El despliegue responde a una planificación que busca fortalecer la red vial local, consolidando espacios más accesibles y funcionales que contribuyan al desarrollo comunitario y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA