Santiago Mariño presentará 202 propuestas para la Gran Consulta Popular Nacional

El llamado a es a la participación masiva en la que jóvenes a partir de los 15 años pueden elegir el mejor proyecto para su comunidad

CIUDAD MCY.-Desde las instalaciones del Ateneo de Turmero en el municipio Santiago Mariño, el alcalde de la localidad, Carlos Guzmán, dio detalles de lo que será la celebración a la sexta consulta nacional a desarrollarse este 8 de marzo.

Quien destacó que en el municipio Santiago Mariño se posiciona como la jurisdicción con mayor cantidad de propuestas a elegir en el estado con un total de 202 opciones distribuidas en las 29 comunas de la localidad.

Es importante mencionar la distribución de los proyectos, los cuales reflejan las prioridades de las distintas comunas. 67 proyectos están orientados a dinamizar el aparato productivo comunal.

Servicios Públicos: 30 proyectos de electricidad (alumbrado y transformadores). 14 proyectos enfocados en agua potable (rehabilitación de pozos y tuberías).

Otros sectores: Propuestas en vialidad, vivienda, telecomunicaciones, transporte y recolección de desechos.

Con el fin de garantizar la mayor participación protagónica, se ha informado sobre el incremento de centros electorales en el municipio, facilitando el acceso a los votantes y eliminando barreras de movilidad. De igual forma, el alcalde Guzmán hizo un llamado a la participación de este 8-M «se hace un llamado especialmente a los jóvenes a partir de los 15 años para que ejerzan su derecho al voto y decidan el destino de los recursos en sus territorios’ añadió el alcalde.

También, durante las declaraciones, informó que el proceso cuenta con el respaldo de la estructura de Fundacomunal, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los equipos de cultura y juventud, quienes ya se encuentran desplegados en campaña casa por casa para explicar el alcance de cada propuesta. «Si gana el proyecto, gana la comuna y ganamos todos», concluyó la autoridad, destacando el fortalecimiento de la transferencia de competencias al pueblo organizado.

Por último, el burgomaestre anunció los avances finales de la obra del Ateneo de Turmero y ratificaron la invitación a la ciudadanía para participar en la próxima Consulta Popular Nacional del 8 de marzo de 2026.

ELIMAR PEREZ

FOTOS: CORTESÍA