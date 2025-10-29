Ciudad MCY

Sucre encendió sus luces para dar la bienvenida a la Navidad

PorMilexis Pino

Oct 29, 2025

Este emotivo acto simboliza el espíritu de esperanza y fraternidad que caracteriza la época más bonita del año

CUIDAD MCY.-En un ambiente colmado de alegría, música y unión familiar, el municipio Sucre dio inicio a la temporada navideña con el tradicional encendido de luces, realizado desde la carretera nacional Cagua – La Villa.

El espectáculo de luces fue encabezado por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quien estuvo acompañada por su familia, el alcalde Wilson Coy y numerosos vecinos y vecinas de la jurisdicción, quienes se congregaron para celebrar juntos este momento especial.

Durante la actividad, el alcalde Wilson Coy compartió un mensaje cargado de entusiasmo y espíritu navideño. La celebración incluyó actividades recreativas para toda la familia, como inflables, camas elásticas para los niños y niñas, así como presentaciones musicales con gaitas, que llenaron de ritmo y tradición cada rincón de la localidad.

Con este encendido, el municipio Sucre reafirma su compromiso con el bienestar de sus habitantes, promoviendo espacios de encuentro, alegría y unión para recibir la Navidad en comunidad.

Durante este encendido, la vocera del Poder Popular en el estado Aragua Joana Sánchez, sostuvo un caluroso encuentro con  los habitantes de Cagua y Bella Vista

“Con el mensaje de paz de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, estamos en una grandiosa jornada recreativa que une a las familias, que une a las y los cagüeños, que exalta el valor y el sentimiento de la época más bonita del año, sirvan la mesa, vamos por más, unidos y en victoria de paz. ¡Contigo por Sucre!”, expresó el alcalde Wilson Coy.

REINA BETANCOURT │FOTOS │GBA

