CIUDAD MCY.- En un esfuerzo sin precedentes por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, el equipo de la Cuarta Transformación del municipio Camatagua llevó a cabo una jornada de atención integral en el sector El Jobal, donde se brindó asistencia social y médica a 180 familias en situación de vulnerabilidad.

‎‎El evento contó con el respaldo incondicional de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, quien ha sido una ferviente defensora del bienestar social en el país. Asimismo, se agradeció la colaboración de Joana Sánchez, vocera del Poder Popular para el estado Aragua, y del alcalde Duglas Seijas, quienes han trabajado en perfecta alianza para llevar soluciones concretas a los habitantes de Camatagua.

‎‎El operativo, reunió a un destacado equipo de desarrollo social de la alcaldía de Camatagua, junto con el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipnna), representantes de la prefectura, y diversas misiones y grandes misiones, además de un remanente del sector salud.

‎Juntos, se movilizaron casa por casa para ofrecer no solo atención médica inmediata, sino también soluciones y trámites legales esenciales como la Fe de vida para adultos mayores y la atención de casos relacionados con menores de edad.

‎‎Esta jornada es una clara manifestación de las políticas impulsadas por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, a través del Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones, que tiene como objetivo brindar apoyo directo al pueblo venezolano.

‎‎La jornada en El Jobal no solo refleja el compromiso del gobierno local con sus ciudadanos, sino que también destaca la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto en tiempos desafiantes.

‎‎La atención integral brindada es un paso significativo hacia un futuro más esperanzador para todos los camataguenses.

